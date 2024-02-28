Англія

Три клуби АПЛ готові поборотися за Діанта Рамая.

Голкіпер амстердамського Аякса Діант Рамай потрапив до сфери інтересів низки провідних клубів англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, у підписанні 22-річного німецького воротаря зацікавлені лондонські Арсенал та Челсі, а також Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що Діант Рамай перейшов до Аякса з франкфуртського Айнтрахта влітку минулого року за 5 мільйонів євро.

У поточному сезоні німецький воротар провів за амстердамців 26 матчів у всіх турнірах, в яких він пропустив 42 голи та 4 рази відстояв "на нуль".