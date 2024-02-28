Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку Англії, у якому зіграють лондонський Челсі та Лідс Юнайтед.

Лондонський Челсі та Лідс Юнайтед розіграють одну з перепусток до чвертьфіналу Кубка Англії на полі стадіону Стемфорд Бридж.

Маурісіо Почеттіно, після поразки Ліверпулю в фіналі Кубка ліги (0:1), залучив до стартового складу Санчеса в рамці воріт, тоді як Гілкріст та Чалоба гратимуть у лінії оборони, а Мадуеке та Михайло Мудрик розташуються під нападником.

Даніель Фарке, у свою чергу, використав із перших хвилин Робертса та Купера в обороні, тоді як Грей зіграє в опорній зоні, а Джеймс та Ентоні розташуються під нападником Джозефом.

Челсі: Санчес — Гілкріст, Дісасі, Чалоба, Гюсто — Кайседо, Енцо — Мадуеке, Стерлінг, Мудрик — Джексон.

Запасні: Петрович, Колвілл, Мюррей-Кемпбелл, Чілвелл, Семюелс-Сміт, Гаррісон, Тауріайнен, Галлагер, Палмер.



Лідс Юнайтед: Мельє — Робертс, Родон, Купер, Фірпо — Ампаду, Грей — Джеймс, Піру, Ентоні — Джозеф.