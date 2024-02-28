Англія

Український вінгер замкнув передачу Рахіма Стерлінга на 37-ій хвилині.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Англії лондонський Челсі на власному полі зустрівся з Лідс Юнайтед, який представляє Чемпіоншип.

У стартовому складі "пенсіонерів" на це протистояння з'явився вінгер національної збірної України Михайло Мудрик.

За нічийного рахунку 1:1, на 37-ій хвилині, 23-річний українець відзначився голом та вивів свою команду вперед після того, як успішно замкнув на ближньому куті простріл Рахіма Стерлінга з правого флангу.

У поточному сезоні Михайло Мудрик провів за Челсі 27 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.