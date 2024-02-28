Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Челсі — Лідс Юнайтед 3:2
Голи: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлагер, 90 — Джозеф, 8, 59

Челсі: Санчес — Гілкріст (Колвілл, 74), Дісасі, Чалоба, Гюсто (Чілвелл, 61) — Кайседо, Енцо — Мадуеке (Галлагер, 61), Стерлінг (Палмер, 74), Мудрик (Тауріайнен, 90+4) — Джексон.

Лідс Юнайтед: Мельє — Робертс, Родон, Купер, Фірпо — Ампаду, Грей — Джеймс (Ньйонто, 79), Піру (Саммервілл, 79), Ентоні — Джозеф.

Попередження: Чалоба, Енцо, Кайседо — Фірпо