Англія
28 лютого 2024, 23:31
Гол Мудрика допоміг Челсі здобути вольову перемогу над Лідсом у Кубку Англії
Команда Маурісіо Почеттіно уникнула овертаймів за допомоги пізнього м'яча Коннора Галлагера.
Челсі — Лідс Юнайтед, Getty Images
28 лютого 2024, 23:31
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Челсі — Лідс Юнайтед 3:2
Голи: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлагер, 90 — Джозеф, 8, 59
Челсі: Санчес — Гілкріст (Колвілл, 74), Дісасі, Чалоба, Гюсто (Чілвелл, 61) — Кайседо, Енцо — Мадуеке (Галлагер, 61), Стерлінг (Палмер, 74), Мудрик (Тауріайнен, 90+4) — Джексон.
Лідс Юнайтед: Мельє — Робертс, Родон, Купер, Фірпо — Ампаду, Грей — Джеймс (Ньйонто, 79), Піру (Саммервілл, 79), Ентоні — Джозеф.
Попередження: Чалоба, Енцо, Кайседо — Фірпо