Єдиний гол Маріо Леміна на 2-ій хвилині визначив долю протистояння.
Вулвергемптон - Брайтон, Getty Images
28 лютого 2024, 23:47
У рамках 1/8 фіналу Кубка Англії Вулвергемптон приймав на своєму полі Брайтон.
Господарі поля повели в рахунку вже на другій хвилині зустрічі, а героєм епізоду став центральний півзахисник "вовків" Маріо Леміна.
Більше команди в цьому протистоянні не забивали, тому Брайтон залишає поточний розіграш найстарішого футбольного турніру, а Вулвергемптон вирушає до чвертьфіналу.
Вулвергемптон — Брайтон 1:0
Гол: Леміна, 2
Вулвергемптон (старт): Са — Кілман, Буено, Тоті — Доерті, Гомес, Леміна, Аїт-Нурі — Дойл, Хі Чхан — Бельгард
Брайтон (старт): Стіл — ван Геке, Данк, Ігор — Модер, П'юпіон, Гросс, Еступіньян — Буонанотте, Адінгра — Фаті