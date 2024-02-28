Англія

Єдиний гол Маріо Леміна на 2-ій хвилині визначив долю протистояння.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Англії Вулвергемптон приймав на своєму полі Брайтон.

Господарі поля повели в рахунку вже на другій хвилині зустрічі, а героєм епізоду став центральний півзахисник "вовків" Маріо Леміна.

Більше команди в цьому протистоянні не забивали, тому Брайтон залишає поточний розіграш найстарішого футбольного турніру, а Вулвергемптон вирушає до чвертьфіналу.

Вулвергемптон — Брайтон 1:0

Гол: Леміна, 2

Вулвергемптон (старт): Са — Кілман, Буено, Тоті — Доерті, Гомес, Леміна, Аїт-Нурі — Дойл, Хі Чхан — Бельгард

Брайтон (старт): Стіл — ван Геке, Данк, Ігор — Модер, П'юпіон, Гросс, Еступіньян — Буонанотте, Адінгра — Фаті