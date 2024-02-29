Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 28 лютого 2024 року, 22:00.

Ліверпуль у домашньому матчі 1/8 фіналу Кубка Англії здобув перемогу над Саутгемптоном.

Юрген Клопп відчайдушно експериментував зі стартовим складом у цьому матчі, що в підсумку ледь не завершилось великими проблемами для його команди. Однак реалізація гольових моментів у гостей шкутильгала на обидві ноги.

У підсумку, "червоні" забили наприкінці першого тайму, а потім провели якісну другу половини та відзначились ще двома додатковими м’ячами. Усі голи забивали представники нової генерації Ліверпуля.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Саутгемптон у 1/8 фіналу Кубка Англії-2023/24:

Ліверпуль — Саутгемптон 3:0

Голи: Кумас, 44, Деннс, 73, 88

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Кванса, ван Дейк (Конате, 46), Цимікас — Макконнелл (Мак Аллістер, 62), Гомес, Кларк — Елліотт (Ньйоні, 78), Гакпо (Гордон, 90), Кумас (Деннс, 63).

Саутгемптон: Ламлі — Брі (Вокер-Пітерс, 58, Гарвуд-Белліс, 75), Стівенс, Беднарек, Меннінг — Чарльз, Ротвелл (Смоллбоун, 70), Арібо — Сулемана (А. Армстронг, 57), Мара, Едозі (Адамс, 70).

Попередження: Меннінг.