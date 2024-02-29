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Форвард Ліверпуля прокоментував перемогу над Саутгемптоном.

Ліверпуль у матчі 1/8 фіналу Кубка Англії в експериментальному складі розбив оборону Саутгемптона.

Ліверпуль — Саутгемптон 3:0 Відео голів та огляд матчу Кубка Англії

Нападник "червоних" Джейден Деннс, на рахунку якого два забитих м’ячі в цій зустрічі, прокоментував виступ своєї команди.

"Це — мрія, яка здійснилась. Я вболіваю за клуб від самого дитинства, від самого народження, тому вийти й забити наприкінці матчу в Кубку — це щось нереальне. Я відчуваю, ніби я граю роль в якомусь фільмі. Не думаю, що я лягатиму спати після цієї гри.

Очевидно, що мій перший гол — заслуга Гарві Елліотта, який віддав мені розкішний пас. Я щойно побачив м’яч у нього, як одразу подумав, що в нього вже є бачення, як зробити подібну передачу.

Воротар тоді вийшов близько до мене на перехоплення, а коли він підходить так близько, то ти повинен перекинути над ним м’яч. А другий гол був просто фантастичним везінням на добиванні. Я й гадки не мав, що подібне може статись зі мною.

Я був щасливий із одним голом на власному рахунку! А тут одразу два! Я трохи поплив після цього, утратив самоконтроль. Ви й самі бачили, напевно.

Мій батько сказав, що минулого разу, коли я дебютував, він плакав, тож я навіть не знаю, що він буде робити зараз. Він був на трибунах і дивився за грою. Як і моя мама, і мій брат, і моя сестра, і моя бабуся — усі були! Це неймовірно.

Забити у ворота Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд? Сподіваюсь на це. Але я не знаю, чи випаде нагода це зробити. Я вдячний тренеру, що сьогодні отримав можливість зіграти й просто не можу просити більшого", — заявив англійський виконавець.

У чвертьфіналі Кубка Англії Ліверпуль зіграє в гостях у Манчестер Юнайтед.