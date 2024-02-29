Англія

"Червоні" крокують далі.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу своєї команди у матчі п'ятого раунда Кубка Англії із Саутгемптоном (3:0). Цитує німця ITV.

"Це була неймовірна гра. Саутгемптон — дуже сильна команда, ми всі це бачили.

У першому таймі нашому півзахисту не вдавалося своєчасно пресингувати – гравці намагалися слідувати установці, але виходило важко. У суперників були моменти, тому нам довелося багато бігати, і нам дуже допомогли сейви Келлегера.

Ми випробували все, перш ніж забили чудовий перший гол. Нам потрібно було знайти вихід, що в результаті і вдалося зробити. Другий тайм справді пройшов набагато краще", — сказав Клопп.