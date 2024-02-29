Англія

"Манкуніанці" в новому році приємно дивують своїми результатами.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про перемогу над Ноттінгем Форест (1:0) у п'ятому раунді Кубка Англії. Цитує нідерландця BBC.

"Ми знайшли спосіб перемогти. Наша команда показала стабільність. Манчестер Юнайтед програв один раз у 2024 році. Ми є стабільними.

Це не так просто, коли тобі доводиться змінювати всю задню лінію, міняти гравців, щоб грали на різних позиціях. Я дуже пишаюся тим, що ми це зробили", — заявив Тен Гаг.