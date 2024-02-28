Англія

Манкуніанців може влаштувати сума у розмірі 50 мільйонів євро.

Крайній нападник Манчестер Юнайтед Антоні може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, керівництво "червоних дияволів" готово вислухати пропозиції щодо 24-річного бразильського вінгера.

Зазначається, що пропозиція у розмірі близько 50 мільйонів євро може переконати МЮ продати Антоні до іншого клубу.

У поточному сезоні Антоні провів за Манчестер Юнайтед 26 матчів у всіх турнірах (1341 хвилину), в яких він забив один гол та віддав один асист. Портал Transfermarkt оцінює бразильця в 35 млн євро.