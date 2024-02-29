Керманич Ліверпуля прокоментував виступ вихованців клубу в грі проти Саутгемптона.
Юрген Клопп, Getty Images
29 лютого 2024, 11:30
Ліверпуль у матчі 1/8 фіналу Кубка Англії на власному полі обіграв Саутгемптон.
Ліверпуль — Саутгемптон 3:0 Відео голів та огляд матчу Кубка Англії
Головний тренер "червоних" Юрген Клопп після завершення гри відзначив виступ молодих виконавців власної команди: Конора Бредлі, Джарелла Кванси, Джеймса Макконелла, Боббі Кларка, Гарві Елліотта, Люїса Кумаса, Джейдена Деннса, Трея Ньйоні та Кайда Гордон, яким випала нагода зіграти в звітному протистоянні.
"Ці хлопці — виняткові таланти. Очевидно, що не є природним, коли 18-річний Деннс опиняється в такій ситуації та має напрочуд спокійний стан і перекидає м’яч над воротарем суперників.
Ми вже казали кілька разів, що це покоління гравців виглядає дуже перспективним, тож, можливо, люди ще згадають про них у той момент, коли нове трансферне вікно відкриється.
Зачекайте із своїми трансферами, у вас уже є кілька дуже цікавих гравців. Дайте хлопцям себе показати! Не закривайте двері перед ними своїми коштовними підписаннями", — заявив німецький фахівець.
У чвертьфіналі Кубка Англії Ліверпуль зіграє в гостях у Манчестер Юнайтед.