Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував виступ вихованців клубу в грі проти Саутгемптона.

Ліверпуль у матчі 1/8 фіналу Кубка Англії на власному полі обіграв Саутгемптон.

Ліверпуль — Саутгемптон 3:0 Відео голів та огляд матчу Кубка Англії

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп після завершення гри відзначив виступ молодих виконавців власної команди: Конора Бредлі, Джарелла Кванси, Джеймса Макконелла, Боббі Кларка, Гарві Елліотта, Люїса Кумаса, Джейдена Деннса, Трея Ньйоні та Кайда Гордон, яким випала нагода зіграти в звітному протистоянні.

"Ці хлопці — виняткові таланти. Очевидно, що не є природним, коли 18-річний Деннс опиняється в такій ситуації та має напрочуд спокійний стан і перекидає м’яч над воротарем суперників.

Ми вже казали кілька разів, що це покоління гравців виглядає дуже перспективним, тож, можливо, люди ще згадають про них у той момент, коли нове трансферне вікно відкриється.

Зачекайте із своїми трансферами, у вас уже є кілька дуже цікавих гравців. Дайте хлопцям себе показати! Не закривайте двері перед ними своїми коштовними підписаннями", — заявив німецький фахівець.

У чвертьфіналі Кубка Англії Ліверпуль зіграє в гостях у Манчестер Юнайтед.