Англія

Цього сезону англієць став одним з ключових виконавців "пенсіонерів".

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував продовження контракту з віце-капітаном команди Конором Галлагером. Його слова наводить Фабриціо Романо.

"Він любить грати за Челсі. Його контрактна ситуація – це зовсім інше питання. Продовження контракту залежить від клубу та Конора. Я тренер, який повинен ухвалити найкраще рішення для команди, але я не веду перемовин щодо контракту гравців", — заявив аргентинський фахівець.

Діючий контракт 24-річного гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею три мільйони євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 42 млн. євро.

Цього сезону Конор Галлагер відіграв за Челсі 35 матчів, забив чотири голи та віддав шість результативних передач.