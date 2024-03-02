Англія

Українці можуть з'явитися на полі по ходу поєдинку.

У рамках 27 туру АПЛ Брентфорд прийматиме Челсі на Брентфорд Ком'юніті Стедіум. Команди вже оголосили свої стартові склади.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк вкотре почне матч "бджіл" із лави запасних.

Український нападник Михайло Мудрик голом у ворота Лідс Юнайтед у Кубку Англії не переконав Маурісіо Почеттіно вдруге поспіль довірити йому місце в основі "синіх".

Нагадаємо, матч Брентфорд — Челсі розпочнеться о 17:00 за київським часом.