Англія

Скільки ще є терпіння у Тодда Боулі?

Колишній півзахисник Челсі Джон Обі Мікел підтримав гравців та головного тренера "синіх" на тлі нещадної критики на адресу лондонського клуба. Його слова наводить Evening Standard.

"Частина критики була надмірною, але свого часу ми проходили через те саме. Також критикували, коли не вигравали, і спостерігали, як тренери втрачають роботу.

Це Челсі. Ти маєш завжди перемагати тут. Ти маєш вигравати матчі та трофеї. Я встаю на бік гравців та тренера. Їм треба дати час, але скільки?

Якби зараз була епоха абрамовича, Почеттіно вже втратив би роботу. Але сподіваюся, що нові власники дадуть йому час. Подивимося, що з цього вийде наприкінці сезону", — заявив 36-річний нігерієць.

Після 25 турів АПЛ лондонський Челсі набрав 35 пунктів та посідає 11 місце.