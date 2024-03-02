Англія

Команда Юргена Клоппа врятувала три очки на Сіті Граунд.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест приймав на своєму полі Ліверпуль, який веде безпосередню боротьбу за чемпіонство.

До восьмої компенсованої хвилини до другого тайму рахунок у матчі зберігався нульовим, допоки форвард мерсісайдців Дарвін Нуньєс не виграв верхову боротьбу після навісної передачі Мак Аллістера та не приніс Ліверпулю непросту перемогу на Сіті Граунд.

Ноттінгем Форест — Ліверпуль 0:1

Гол: Нуньєс, 90+9

Ноттінгем Форест: Сельс — Вільямс, Омобаміделе, Мурільйо, Тоффоло — Домінгес (Даніло, 79), Єйтс — Еланга, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Орігі (Авонії, 64)

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі (Цимікас, 84), Конате, ван Дейк, Робертсон (Ендо, 60) — Мак Аллістер, Гомес, Кларк (Нуньєс, 60) — Елліотт (Собослаї, 76), Гакпо (Деннс, 84), Діас

Попередження: Гіббс-Вайт, Даніло — Робертсон, Деннc