Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед зіграють у принциповому протистоянні на Етіхаді в рамках двадцять сьомого туру англійської Прем'єр-ліги.

Хосе Гвардіола, після перемоги над Борнмутом (1:0), залучив до стартового складу Вокера на правий фланг захисту, тоді як Доку зіграє ліворуч у півзахисті.

Ерік тен Гаг, на тлі поразки від лондонського Фулгема (1:2), використав із перших хвилин Еванса в центрі оборони, тоді як Мактоміней зіграє в трикутнику в центрі поля.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Діаш, Аке — Родрі, Сілва — Фоден, де Брюйне, Доку — Голанд.

Запасні: Ортега, Гвардіол, Аканджі, Льюїс, Ковачич, Гомес, Нунеш, Бобб, Альварес.



Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Еванс, Лінделеф — Мейну, Каземіро, Мактоміней — Фернандеш, Гарначо — Рашфорд.

Запасні: Баїндир, Камбвала, Огуннеє, Амрабат, Еріксен, Форсон, Колльєр, Діалло, Антоні.



Гра Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед почнеться о 17:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.