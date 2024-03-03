Англія

Наставник "містян" поділився своїми думками після гри з "червоними дияволами".

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Манчестер Юнайтед (3:1).

"Було б погано, якби ми не виграли, але результат відповідав нашій грі, і це чудово. Ми почали дуже добре, але після семи хвилин та першого ж довгого пасу не витримали лінію. У першій половині ми надто хвилювалися, доходячи до фінальної третини поля, але загалом матч вийшов дуже добрим.

МЮ – команда, яка створена для контратак, вони вбивчі. Ось чому потрібно ставитись до них уважно. Якби ми займали неправильні позиції при атаці, то залишали б можливість для хорошої контратаки та другого голу – тоді нам стало б складніше.

Фоден завжди був талановитим гравцем, але тепер він краще розуміє гру, особливо в обороні. Він може зіграти в середині, праворуч, ліворуч, може створювати моменти. Що тут сказати? Він найкращий гравець АПЛ на даний момент, враховуючи обсяг його роботи. Він дивовижний.

У чемпіонаті все залежить від нас. Ми не можемо контролювати те, що роблять Ліверпуль і Арсенал, Астон Вілла та інші претенденти, ми повинні стежити за собою. Ми маємо робити все необхідне для перемоги сьогодні, у середу, у неділю. Це легендарна команда.

Чи зможемо це зробити? Не знаю. У нас більше очок, ніж рік тому на цьому етапі. Різниця в тому, що Ліверпуль набрав набагато більше очок, ніж рік тому. Коли суперник так виступає, можна лише привітати його, що тут ще скажеш. Ми продовжимо йти від матчу до матчу", — наводить слова Гвардіоли ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед.