Англія

Це був дебютний поєдинок 17-річного британця у складі "червоних дияволів".

Півзахисник молодіжної академії Манчестер Юнайтед Закері Бауманн успішно дебютував за команду U-21.

У матчі проти Дербі (4:2) у рамках молодіжної АПЛ 17-річний англієць зрівняв рахунок рахунок на 31 хвилині, точно пробивши по воротах з 15 метрів.

United are level through Zach Baumann 🎯 pic.twitter.com/0PpZRsTzwJ — utdreport Academy (@utdreportAcad) March 1, 2024

Зазначимо, що Закері народився і виріс в Англії, але його батьки родом із Коломиї.

У нинішньому сезоні Бауманн провів 11 матчів за команду U-18, в яких забив один гол.