Це був дебютний поєдинок 17-річного британця у складі "червоних дияволів".
Закері Бауманн, Getty Images
02 березня 2024, 15:37
Півзахисник молодіжної академії Манчестер Юнайтед Закері Бауманн успішно дебютував за команду U-21.
У матчі проти Дербі (4:2) у рамках молодіжної АПЛ 17-річний англієць зрівняв рахунок рахунок на 31 хвилині, точно пробивши по воротах з 15 метрів.
Зазначимо, що Закері народився і виріс в Англії, але його батьки родом із Коломиї.
У нинішньому сезоні Бауманн провів 11 матчів за команду U-18, в яких забив один гол.