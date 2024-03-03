Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з "містянами".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Манчестер Сіті (1:3).

"Загалом це була гарна гра. Ми повели 1:0 та мали шанси забити другий гол. Ми дуже добре захищалися, і було два визначальні моменти, в яких ми майже зробили прорив, проте потім пропустили перший м'яч.

Після цього було розчарування, треба це прийняти. Але в нас все одно були можливості для того, щоб набрати бодай одне очко, та й перемога була можлива.

Ми дуже добре перекривали центр поля та штрафну. Ми дотримувалися плану і змусили воротаря Сіті вчинити безрозсудну дію, але після цієї атаки одразу пропустили самі", — наводить слова тен Гага ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед.