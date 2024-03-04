Вболівальникі "пенсіонерів" незадоволені грою команди.
Почеттіно, Getty Images
04 березня 2024, 17:18
Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився стосовно критики вболівальників "синіх" на адресу команди. Його слова наводить журналіст Бен Джейкобс.
"Я думаю, що останні ігри були дуже сильними у нашому виконанні. Якщо фанати хочуть прислухатися — чудово. Якщо ні, що я можу зробити? Вони продовжуватимуть освистувати. Я віддаю всі сили цій команді.
Але ми не можемо звинувачувати вболівальників. Вони мають показати своє невдоволення. Я вважаю за краще, щоб це відбувалося через мене, а не через команду.
Гравці повинні відчувати підтримку вболівальників, і, якщо чесно, я волію, щоб вся вина лягала на мене, а гравці були вільні на полі. Мені все одно. Я сильний, мені вже 52 роки", — заявив аргентинський фахівець.
Після 26-ти зіграних турів Англійської Прем'єр Ліги лондонський Челсі набрав 36 пунктів та посідає 11-е місце у турнірній таблиці.