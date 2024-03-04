Англія

Вболівальникі "пенсіонерів" незадоволені грою команди.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився стосовно критики вболівальників "синіх" на адресу команди. Його слова наводить журналіст Бен Джейкобс.

"Я думаю, що останні ігри були дуже сильними у нашому виконанні. Якщо фанати хочуть прислухатися — чудово. Якщо ні, що я можу зробити? Вони продовжуватимуть освистувати. Я віддаю всі сили цій команді.

Але ми не можемо звинувачувати вболівальників. Вони мають показати своє невдоволення. Я вважаю за краще, щоб це відбувалося через мене, а не через команду.

Гравці повинні відчувати підтримку вболівальників, і, якщо чесно, я волію, щоб вся вина лягала на мене, а гравці були вільні на полі. Мені все одно. Я сильний, мені вже 52 роки", — заявив аргентинський фахівець.

Після 26-ти зіграних турів Англійської Прем'єр Ліги лондонський Челсі набрав 36 пунктів та посідає 11-е місце у турнірній таблиці.