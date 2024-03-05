Англія

Але клуб розглядає двох кандидатів на його заміну.

Керівництво Челсі не планує звільняти головного тренера Маурісіо Почеттіно до закінчення сезону. При цьому, лондонці пригледіли двох кандидатів на випадок відставки.

Якщо Почеттіно вирішить залишити команду, його місце можуть посісти Рубен Аморім, який працює з лісабонським Спортингом, або Роберто де Дзебрі з Брайтона, повідомляє The Guardian.

Обидва тренери також входять у сферу інтересів Ліверпуля, який влітку покине Юрген Клопп.

Нагадаємо, що Челсі після 26-ти зіграних матчів набрав 36 очок і посідає 11-те місце в АПЛ, а контракт 52-річного Почеттіно діє до літа 2025 року.