Англія

Зірковий форвард Ман Сіті розповів, як реагує на критику після того, як втрачає низку хороших можливостей забити.

У рамках другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між чинним тріумфатором в особі Манчестер Сіті та головною сенсацією групового етапу Копенгагеном, яке пройде на англійському стадіоні Етіхад Стедіум.

Нападник "містян" Ерлінг Голанд поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з данським колективом та розповів про важливість ментальної складової у великому футболі.

"Минулого сезону я виграв усе, і тепер, коли я відчув цей смак, я хочу виграти все знову. Ми добре працюємо як команда, і я зосереджений на тому, щоб забивати більше голів та допомогати команді.

Щодо ментальної складової, це був виклик, коли я був більш молодим. Я починав плакати, якщо ми програвали, і я не реалізовував багато моментів. Це те, над чим доводиться працювати.

Зрештою, все залежить від того, що ти тримаєш у себе в голові. Я упустив багато моментів, я продовжуватиму втрачати моменти, але й продовжуватиму забивати голи.

Ймовірно, у майбутньому я не зможу реалізувати настільки крутий момент, що люди мене дуже критикуватимуть. Чи варто мені про це взагалі думати? Ні", — цитує слова Ерлінга Голанда офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч-відповідь Манчестер Сіті — Копенгаген відбудеться в середу, 6 березня, о 22:00. Перша зустріч цих команд завершилася перемогою "містян" із рахунком 3:1.