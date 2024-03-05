Англія

Крістал Пелес вже почав пошуки нового центрбека на тлі потенційного трансферу англійця.

Центральний захисник збірної Англії та лондонського Крістал Пелес Марк Геї з великою ймовірністю змінить клубну прописку в літнє трансферне вікно, оскільки "орли" вже розпочали пошуки нового центрбека та розглядають різні варіанти на ринку. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, через спливаючий контракт 23-річного англійця влітку 2026 року "орли" готові розглянути його продаж вже наприкінці сезону, бажаючи добряче заробити.

Стверджується, що Крістал Пелес оцінює Геї у понад 50 мільйонів фунтів стерлінгів та планує побити свій трансферний рекорд за найбільшою сумою продажу гравця, який наразі належить Аарону Ван-Біссаці.

Джерело підтверджує предметний інтерес Ліверпуля до англійського центрбека, у той же час Манчестер Юнайтед готовий скласти мерсісайдцям конкуренцію в цій трансферній боротьбі.

Зазначається, що участь "червоних дияволів" частково буде залежати й від того, чи прийде на посаду спортивного директора Ден Ешворт, який є великим шанувальником Геї.

Раніше до Марка Геї також був інтерес із боку лондонських Арсенала та Тоттенгема, проте до конкретики справа в обох випадках так і не зайшла.