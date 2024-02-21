Англія

Трансфер може залежати від нового спортивного директора та тренера "червоних".

Центральний захисник Крістал Пелес Марк Геї може змінити клуб у англійській Прем'єр-лізі під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" визначило 23-річного англійця як пріоритетну ціль клубу після майбутнього відходу Юргена Клоппа наприкінці сезону.

Зазначається, що перехід залежатиме від побажань нового спортивного директора клубу та тренера, який замінить Клоппа.

Додається, що сам Марк не проти змінити клуб влітку, оскільки в його послугах також зацікавлений Манчестер Юнайтед.

Цього сезону Геї провів 26 матчів, у яких віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль та Баварія, як і раніше, мають намір запросити Алонсо.