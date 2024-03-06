Англія

Українець розглядається мюнхенцями в якості заміни для Альфонсо Девіса, тоді як "сороки" також прагнуть посилити лівий фланг оборони.

Атакуючий півзахисник національної збірної України Олександр Зінченко, який у лондонському Арсеналі виступає в якості "хибного" лівого захисника, може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Про це пише журналіст Football Transfers Стів Кей.

За інформацією джерела, у підписанні 26-річного українця зацікавлені мюнхенська Баварія та Ньюкасл Юнайтед, тоді як "каноніри" оцінюють потенційний продаж свого гравця в 45 мільйонів євро.

У Мюнхені зараз знаходяться в пошуках нового лівого захисника на тлі вірогідного відходу Альфонсо Девіса до мадридського Реала, і, як зазначається, Зінченко розглядається "червоними" в якості одного з найбільш бажаних кандидатів.

Щодо Ньюкасла, то головний тренер "сорок" Едді Гау прагне влітку посилити лівий фланг оборони, де основним у цьому сезоні є Ден Берн.

Джерело пише, що потенційний відхід Зінченка з Арсеналу влітку є цілком реальним, оскільки "вважається, що йому буде важко повернутися до стартового складу після травми литкового м'яза з кількох причин".

Перша — Якуб Ківьор у відсутність українця продемонстрував значний прогрес в якості лівого захисника. Друга — незабаром після травми "хрестів" повернеться Юррієн Тімбер, якому, цитуємо, "на початку сезону віддали перевагу на тлі Зінченка зліва в обороні".

Важливе уточнення від Football.ua: Олександр Зінченко пропустив передсезонну літню підготовку та початок поточного сезону через травму того ж литкового м'яза, а не через конкуренцію з нідерландцем. Саме через це Тімбер, який підписувався в першу чергу на правий фланг оборони, розпочинав кампанію на лівому фланзі.