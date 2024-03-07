Англія

Цікава заява норвезького фахівця.

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сольск'яєр висловився про перехід до манкуніанського клубу Кріштіану Роналду влітку 2021 року. Його слова наводить Evening Standard.

"Це було дуже швидке рішення. Коли стало очевидним, що він залишає Ювентус, були й інші клуби, які хотіли його отримати. Керівництво Манчестер Юнайтед запитало мене: "Чи хотіли б ви, щоб ми спробували повернути Роналду?". Я сказав так, тому що ми знаємо, що Кріштіану якісний гравець і йому 37 років, але ми повинні впоратися – він найкращий бомбардир у світі. Це не спрацювало ні для мене, ні для Кріштіану.

Ми одразу почали думати про те, як ми збираємося пресингувати, тому, що з появою Роналду треба було вносити невеликі зміни у цей компонент гри.

Кріштіану відрізняється від Антоні Марсьяля, який був попереду та Мейсона Грінвуда чи Маркуса Рашфорда. Едінсон Кавані постраждав найбільше, коли він прийшов.