Цікава заява норвезького фахівця.
Кріш та Сольск'яєр, Getty Images
07 березня 2024, 13:53
Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сольск'яєр висловився про перехід до манкуніанського клубу Кріштіану Роналду влітку 2021 року. Його слова наводить Evening Standard.
"Це було дуже швидке рішення. Коли стало очевидним, що він залишає Ювентус, були й інші клуби, які хотіли його отримати. Керівництво Манчестер Юнайтед запитало мене: "Чи хотіли б ви, щоб ми спробували повернути Роналду?". Я сказав так, тому що ми знаємо, що Кріштіану якісний гравець і йому 37 років, але ми повинні впоратися – він найкращий бомбардир у світі. Це не спрацювало ні для мене, ні для Кріштіану.
Ми одразу почали думати про те, як ми збираємося пресингувати, тому, що з появою Роналду треба було вносити невеликі зміни у цей компонент гри.
Кріштіану відрізняється від Антоні Марсьяля, який був попереду та Мейсона Грінвуда чи Маркуса Рашфорда. Едінсон Кавані постраждав найбільше, коли він прийшов.
Роналду хотів грати три матчі із чотирьох, він зрозумів, що теж старіє. Але коли ви його залишаєте у запасі, він буде незадоволений.
Із м'ячем, з ним у команді не було проблем. Без його пресингу нам довелося трохи змінити різні ролі до яких ми звикли. Ми були однією з найпресингуючіших команд до того, як до нас приєднався Роналду. Ми відпустили Дена Джеймса, коли прийшов Кріштіану, це два різні типи гравців. Для мене це було правильне рішення, але у підсумку воно виявилося неправильним", — заявив норвезький фахівець.
Нагадаємо, Кріштіану Роналдуповернувшись на Олд Траффорд виступав за Манчестер Юнайтед з 2021 по 2022 роки. За цей час він відіграв за "червоних дияволів" 40 матчів, забив 19 голів та віддав 3 результативні передачі.