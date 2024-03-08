Англія

Команда іспанського фахівця провела потужний відрізок сезону у останньому місяці зими.

Наставника лондонського Арсеналу Мікеля Артету визнано найкращим тренером англійської Прем'єр-ліги за підсумками лютого. Таку інформацію надає офіційний сайт АПЛ.

У лютому "каноніри" виграли чотири з чотирьох матчів з різницею голів — +16.

На нагороду також претендували Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті) та Ерік тен Гаг (Манчестер Юнайтед).

Зазначимо, що Мікель Артета здобув сьому перемогу в цій номінації за час роботи в АПЛ.

Наразі лондонський Арсенал посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії, відстаючи від лідируючого Ліверпуля на два пункти.