Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 28-го туру чемпіонату Англії, який пройде 10 березня і розпочнеться о 15:00.

У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Астон Віллою та лондонським Тоттенгемом, яке пройде на стадіоні Вілла Парк.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 10 БЕРЕЗНЯ, 15:00. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Цей тур дасть нам відповіді на питання не тільки щодо розкладів у чемпіонських перегонах, але й щодо боротьби за четверте місце в турнірній таблиці АПЛ, яке на даний момент належить Астон Віллі. Головним конкурентом команди Унаї Емері за цей рядок з самого початку сезону є Тоттенгем, який у разі перемоги у сьогоднішньому матчі може скоротити своє відставання до двох пунктів. Протилежний результат — закріпити "левів" у четвірці кращих настільки комфортно, що з урахуванням помітного потенційного розриву у кількості очок називати це якоюсь щільною боротьбою вже буде важко.

Астон Віллу важко назвати стабільною командою у плані результатів та гри. Все-таки "леви" поки що не мають того, що є у топових клубів, — класового балансу в кожній лінії, а залежність команди від форми Оллі Воткінса і пари Дугласа Луїса з Джоном Макгінном у центрі поля простежується неозброєним головним. До того ж, головні питання викликає лінія оборони, яка постійно ротується то через травми, то через погану форму окремих виконавців. Та й загалом Унаї Емері часто вдається до ротації – лише одиниць можна назвати безальтернативними та незамінними виконавцями, але й вони не завжди є гарантіями успіху в окремих матчах.

Що спільного у Тоттенгема з його майбутнім суперником і головним конкурентом за четверту сходинку — "шпори" також не можуть похвалитися своєю стабільністю в плані результатів, але в той же час лондонці також можуть похвалитися очевидним прогресом протягом цього сезону АПЛ. Анже Постекоглу очолив клуб з метою кардинально перебудувати стиль футболу Тоттенгема під сучасні реалії, засновані на контролі м'яч, комбінаційному стилі та, звичайно, естетичній складовій гри. Керівництво всіляко сприяло бажанням нового тренера і наділило його величезною довірою, поставивши першочергове завдання успішно провести системну перебудову, поки що відклавши результати та якомога швидший виграш трофеїв на другий план. Як підсумок, процес цієї перебудови проходить дуже швидко — футбол "нового Тоттенгема" кардинально змінився на краще починаючи вже з перших турів, незважаючи на безліч невтішних прогнозів після продажу Гаррі Кейна в Баварію.

Але тримати довго ту планку, яку Тоттенгем так високо підняв у стартовому відрізку сезону АПЛ, не вдалося вже з початком перших травм ключових виконавців, кількість яких тільки збільшувалася. Загалом "шпори" змогли вийти з тієї кризи, але ми переконалися, що фізично тримати такий темп команда поки що не готова на довгу дистанцію, але й відходити від своєї нової футбольної філософії в клубі не збираються за жодних умов. В Астон Віллі з цим різноманітніше: проти міцних команд з позиції сили "леви" грати не завжди можуть і готові підлаштовуватися під суперників залежно від їхнього класу заради результату. Якщо Тоттенгем намагатиметься контролювати м'яч хоч проти Манчестер Сіті, хоч проти Шеффілд Юнайтед, і ми бачимо, в якому напрямку рухається команда, то "різноманітність" Астон Вілли — це може й можливість іноді виграти матч із найменшими ризиками, але це проблема для самої системи команди. Астон Вілла начебто і вміє майже все, але ні в чому не має перспектив стати найкращою, допоки немає одного вектора.