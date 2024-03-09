Англія

"Каноніри" продовжують боротьбу за чемпіонство.

Півзахисник лондонського Арсеналу Мартін Едегор висловився про поточну форму команди напередодні матчу 28-го туру АПЛ з Брентфордом. Цитує норвежця офіційний сайт "канонірів".

"Останнім часом ми були у чудовій формі, і тепер важливо підтримувати ці стандарти та продовжувати набирати обертів.

Ця ліга така жорстка, така конкурентоспроможна, тому кожна гра дуже важлива. Ми хочемо виходити на поле, бути безжальними, вигравати матчі та продовжувати прагнути наступних звитяг.

Минулого сезону Брентфорд зіграв тут внічию. Вони мають відмінний послужний список проти топ-команд, тому проти них завжди дуже складно грати. Ми повинні бути готові, володіти м'ячем та грати у свою гру", — заявив капітан Арсеналу.

Матч між Арсеналом та Брентфордом відбудеться сьогодні, о 19:30 за київським часом.