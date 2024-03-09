Англія

Список потенційних кандидатів на цю позицію наразі не узгоджено.

Керівництво Манчестер Юнайтед розпочало працювати над планами на літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, влітку "червоні дияволи" точно планують посилити позицію лівого захисника — очікується, що в ідеалі це буде молодий та важливий гравець.

Список найбільш бажаних цілей буде узгоджено після створення структури правління клубу, проте зазначається, що плани оформити трансфер нового лівого захисника не зміняться, незалежно від майбутнього травмованого увесь сезон Тайрелла Маласії.

Нагадаємо, що в АПЛ на позиції лівого захисника виступають два українця: Олександр Зінченко грає за Арсенал, а Віталій Миколенко захищає кольори Евертона.