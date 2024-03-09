Англія

Український фулбек Евертона провів не найкращий свій матч

У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед здобув впевнену перемогу над Евертоном з рахунком 2:0 завдяки двом реалізованим пенальті у першому таймі.

Український лівий захисник Віталій Миколенко традиційно вийшов у старті "ірисок" на це протистояння, відігравши 88 хвилин, допоки його не замінив Шерміті.

Статистичні портали оцінили гру 24-річного українця, поставивши доволі низькі бали.

Так, за версію WhoScored та Sofascore, Миколенко взагалі став найгіршим гравцем матчу МЮ — Евертон, отримавши найнижчі оцінки серед гравців обох команд — 5,7 та 6,3 відповідно.

Flashscore поставив лівому захисникові Евертона 6,0 - гірше тільки у двох гравців, а Fotmob на тлі своїх колег поставив Віталію найвищий бал — 6,6.

WHOSCORED:

SOFASCORE:

FLASHSCORE:

FOTMOB:

Дивитися відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед — Евертон ви можете на Football.ua.