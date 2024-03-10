Англія

Тиск на Пепа шалений.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився з приводу великого тиску, який на собі відчувают сучасні професійні тренери. Цитує 53-річного іспанця Goal.com.

"У всіх тренерів бувають зльоти та падіння. У Барселоні я справді втомився від цього і пішов. В Манчестер Сіті я пробув довше, ніж думав, коли приїжджав сюди. Вимоги високі до всіх тренерів, і кожен справляється з тиском по-своєму.

Керівництво клубу знає, коли я втомився чи перебуваю у поганому настрої. Іноді тобі доводиться прикидатися суперменом та ідеалом, який виграє тисячу мільйонів титулів і постійно робить щось неймовірне. Сьогодні люди спантеличені, вони думають: "Вау, цей хлопець ідеальний!", — сказав Пеп.

В рамках 28-го туру АПЛ Манчестер Сіті в центральному матчі туру прийматиме Ліверпуль. Гра відбудеться сьогодні, о 17:45 за київським часом.