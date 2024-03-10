Англія

Вихованець академії МЮ цього сезону демонструє видатний прогрес.

Манчестер Юнайтед працює над продовженням контракту із молодим півзахисником команди Коббі Майну. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, перемовини розпочалися на початку лютого. Розглядається варіант із підвищенням зарплати, але процес йде неспішно. Гравець щасливий у МЮ, а клуб хоче, щоб футболіст був одним із нових облич спортивного проекту "манкуніанців".

Діючий контракт 18-річного гравця з "червоними дияволами" розрахований до 30 червня 2027 року з можливістю пролонгації ще на один сезон для клубу. Наразі зарплатня молодого англійця ганського походження складає 520 тисяч фунтів стерлінгів на рік. Трансфермаркт оцінює його у шість мільйонів євро.

Цього сезону Кобі Майну відіграв за Манчестер Юнайтед 19 матчів та забив два голи.