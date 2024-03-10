Англія

У першій половині матчу команди ледь пересувались по полю, тоді як після перерви рух був виключно одностороннім.

У англійській Прем’єр-лізі інтрига звичним чином присутня не тільки в зоні боротьбі за золоті медалі, а й у гонитві за можливістю грати в Лізі чемпіонів УЄФА. І оскільки Арсенал, Ліверпуль та Манчестер Сіті міцно тримаються за три перші сходинки турнірної таблиці, то залишається всього одне місце, яке дає можливість пробитись до головного клубного турніру Старого Світу.

Тоді як претендентів на нього — безліч. Але наразі найближче до заповітної мети перебуває бірмінгемська Астон Вілла. Однак у двадцять восьмому турі національної першості "левам" доводилось на власному полі протистояти лондонському Тоттенгемі в стратегічно дуже важливому матчі. Арифметика тут доволі проста — "шпори" відставали від команди Унаї Емері всього на п’ять очок, і коли, як не під час очної зустрічі, скорочувати цю дистанцію?

Але перший тайм звітного протистояння вийшов, м’яко кажучи, дивним. Не схоже було, що команди налаштувались на атакувальний футбол, бо в Тоттенгема навіть спроб пробити по воротах не було, а в Астон Вілли перспективні контратаки зводились або до безглуздих дій Воткінса чи Бейлі у фазі завершення, або взагалі втратою м’яча. Гра через фланги в обох клубів також не виходила, хоча й передбачалась. Загалом, порожня за задумом та виконанням перша половина.

Проте до перерви хоча б зародки притомної гри в "левів" були присутні, тоді як після відпочинку команда Емері просто розвалилась. І це при тому, що Тоттенгем розпочинав другу половину з травми ван де Вена та вимушеної заміни. Проте вже за мить господарі пропустили ривок Сарра на правому фланзі атаки, після чого той вирізав подачу на Меддісона до центру штрафного. Джеймсу треба було цього разу просто підставити ногу.

І миттєво у ворота Мартінеса полетів другий м’яч, коли в наступній спробі пресингу на чужій половині гості примусили помилить Консу під час передачі на лівий фланг оборони, і через ноги Кулушевські та Сона м’яч дістався Джонсона на протилежному боці штрафного, а той пробив під поперечину. Можливо, рахунок 0:2 хтось і вважає хитким, проте точно не півзахисник Вілли Макгінн, який на 65 хвилині просто зрубав під корінь Удоджі на чужій половині поля, за що потім отримав пряму червону картку.

На цьому можна було завершувати, але в бригади арбітрів було якесь своє бачення розвитку подій у цій грі, тому ми побачили табличку з десятьма доданими хвилинами навіть тоді, коли Сон тільки-но оформи свій гол із передачі Кулушевські з правого флангу штрафного на другий темп під удар. За кілька миттєвостей після цього кореєць ще й Вернеру асистував, тож на рівному місці було сформовано розгромний рахунок. Варто було тільки почати грати в футбол.

У наступному турі бірмінгемська Астон Вілла навідається в гості до лондонського Вест Гема, тоді як посеред тижня зіграє вдома проти амстердамського Аякса в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА. На лондонський Тоттенгем тим часом очікує столичне дербі в гостях у Фулгема.



Астон Вілла — Тоттенгем 0:4

Голи: Меддісон, 50, Джонсон, 53, Сон, 90+1, Вернер, 90+5



Астон Вілла: Мартінес — Конса (Карлос, 85), Торрес, Ленгле (Дзаніоло, 58) — Кеш, Дуглас Луїс, Макгінн, Дінь (Морено, 58) — Бейлі (Айрогбунам, 69), Тілеманс (Діабі, 58) — Воткінс.



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен (Дрегушін, 49), Удоджі — Біссума, Сарр (Бентанкур, 70) — Кулушевські, Меддісон (Вернер, 87), Джонсон (Гейб’єрг, 88) — Сон.



Попередження: Сарр, Дрегушін.

На 65-й хвилині був вилучений Джон Макгінн (Астон Вілла) (грубе порушення).