Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 10 березня 2024 року, 15:00.

Тоттенгем за тайм знищив Астон Віллу. У першій половині матчу команди ледь пересувались по полю, тоді як після перерви рух був виключно одностороннім.

У наступному турі бірмінгемська Астон Вілла навідається в гості до лондонського Вест Гема, тоді як посеред тижня зіграє вдома проти амстердамського Аякса в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА. На лондонський Тоттенгем тим часом очікує столичне дербі в гостях у Фулгема.

Огляд матчу:

Астон Вілла — Тоттенгем 0:4

Голи: Меддісон, 50, Джонсон, 53, Сон, 90+1, Вернер, 90+5



Астон Вілла: Мартінес — Конса (Карлос, 85), Торрес, Ленгле (Дзаніоло, 58) — Кеш, Дуглас Луїс, Макгінн, Дінь (Морено, 58) — Бейлі (Айрогбунам, 69), Тілеманс (Діабі, 58) — Воткінс.



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен (Дрегушін, 49), Удоджі — Біссума, Сарр (Бентанкур, 70) — Кулушевські, Меддісон (Вернер, 87), Джонсон (Гейб’єрг, 88) — Сон.



Попередження: Сарр, Дрегушін.

На 65-й хвилині був вилучений Джон Макгінн (Астон Вілла) (грубе порушення).