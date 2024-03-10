Англія

Наставник дав свій коментар.

"Неймовірно. Перші 10 хвилин ми трохи поспішали, а Манчестер Сіті діяв так, як треба. Але потім був найкращий 2-й тайм Ліверпуля в матчах із Ман Сіті.

Так, суперник влучив у штангу, але ми повинні були забивати 2-3 м'ячі. Видатний футбол. Вау!

Я вважаю, що ми вперше на 100% довели, що перебуваємо на своєму місці. Ми будемо битися і подивимося, куди це нас приведе.

Не пригадую, щоб Ман Сіті коли-небудь ще так мучився, як сьогодні. Ми були чудові.

Хороша гра — мати результату. Ми повинні продовжувати робити те, що виходить", — наводить слова Клоппа BBC.