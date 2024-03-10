Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 10 березня 2024 року, 17:45.
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10 березня 2024, 20:28
Ліверпуль та Манчестер зіграли внічию на користь Арсенала.
Команди Юргена Клоппа та Хосепа Гвардіоли залишили прямого конкурента першим у таблиці за підсумками двадцять восьмого туру англійської Прем'єр-ліги.
Огляд матчу:
Ліверпуль — Манчестер Сіті 1:1
Голи: Мак Аллістер, 50 (пен.) — Стоунз, 23
Ліверпуль: Келлегер — Бредлі (Робертсон, 61), Кванса, ван Дейк, Гомес — Собослаї (Салах, 61), Ендо, Мак Аллістер — Елліотт, Нуньєс (Гакпо, 76), Луїс Діас.
Манчестер Сіті: Едерсон (Ортега, 55) — Вокер, Стоунз, Аканджі, Аке — Родрі — Сілва, де Брюйне (Доку, 69), Альварес (Ковачич, 69), Фоден — Голанд.
Попередження: Родрі, Едерсон, Сілва.