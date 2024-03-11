Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 28-го туру чемпіонату Англії, який пройде 11 березня і розпочнеться о 22:00.

У заключному матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Ньюкасл Юнайтед, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

ПОНЕДІЛОК, 11 БЕРЕЗНЯ, 22:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Розмова про проблеми лондонського Челсі не припиняється ще з минулого сезону, і скільки б молодих талантів не підписав Тодд Боелі — глобального впливу на результати це не дало що за пізнього Томаса Тухеля, що за Грема Поттера, що під керівництвом нинішнього головного тренера Маурісіо Почеттіно. Здавалося б, що заважає "синім" зробити помітний крок до повернення рівня єврокубкової команди? Все просто: відсутність чіткого вектора розвитку, а також гарантій та повної довіри до рішень тренера.

Також проблема багато у чому має психологічний характер. Безперечно, існує тиск з боку акціонерів, які задають Боелі питання, чому їх багатомільйонні вкладення не працюють і рухаються вони не планом, а той і сам не може відповісти — виявилося, що у реальному футболі далеко не все працює так, як у Football Manager. І вже зараз абсолютно немає гарантій щодо майбутнього Почеттіно в якості керманича Челсі — вже навіть у ЗМІ з'являються чутки про можливих кандидатів. Тим не менш, Челсі часом дає ознаки поняття "команда" та демонструє непогану гру, але десь лінія захисту помиляється на рівному місці, а десь та у більшості випадків — погана реалізація стає причиною невдач "синіх". Найголовніше: що Поттеру, що Почеттіно обіцяли надати час на побудову команди та гри, але цей час закінчується тоді, коли результатів немає. Допоки у Челсі ще є шанси на єврокубки, то й у Почеттіно буде цей час. А наступні кроки керівництва "синіх" невідомі нікому.

Ньюкасл Юнайтед також зараз перебуває в середині турнірної таблиці АПЛ і навіть близько не демонструє тих результатів зразка минулого сезону. Тут можна говорити про перший досвід "сорок" у Лізі чемпіонів та велику кількість травм важливих виконавців у кожній ліній, що сталося на тлі фізичної неготовності команди до такого рівня навантажень. Втім, зараз можна вже говорити про вихід із цієї кризи провальних виступів, хоча й зараз такі можуть статися проти сильних суперників — розгромна поразка від Арсеналу тому приклад.

Втім, проти більш близьких суперників за рівним гравці Ньюкасла відчувають себе набагато краще, а матчі зазвичай відрізняються своєю результативностью. Говорячи про останній виступ команді Едді Гау, то вони розгромили Вулвергемптон із рахунком 3:0 — той самий Вулвергемптон, який в цьому сезоні заслужив звання "грози топів", систематично створюючи проблеми усім представникам "великої шістки". Окрім травм, Ньюкасл схожий із майбутнім суперником своєю непередбачуваністю. Ньюкасл може програвати Лутона 2:4, але відігратися у другій половині другого тайму. Може програвати Борнмуту, але врятувати нічию у компенсований до другого тайму час. Може влаштувати перестрілку голами в першому таймі з прагматичним Ноттінгем Форест, але забрати перемогу вже після перерви. Може нічого не зробити за увесь матч із Арсеналом, але розгромити "вовків", які перемагають Челсі, Ман Сіті, Тоттенгем та дають бій Арсеналу з Манчестер Юнайтед. Цього разу також очікуємо побачити якісь "американські горки" на радість нейтральним фанатам.