Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував скандальний епізод.

Напередодні Ліверпуль та Манчестер Сіті зіграли внічию на Енфілді в рамках двадцять восьмого туру англійської Прем’єр-ліги.

Ліверпуль — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Одним із ключових епізодів протистояння на Енфілді стала боротьба за м’яч у штрафному гостей поміж Жеремі Доку та Алексісом Мак Аллістером, під час якої гравець "містян" міг зіграти занадто високо піднятою ногою в бік суперника.

Цей момент зустрічі не залишився поза увагою головного тренера "червоних" Юргена Клоппа після завершення гри.

"Ця ситуація на будь-якій іншій позиції на полі — 100% фол та жовта картка. Доку дійсно вдарив по м’ячу, але він зміг ударити по м’ячу тільки тому, що його нога була на рівні грудей Мак Аллістера. Якщо б м’яча там не було, він би вбив нашого гравця. Тут усе очевидно. Це — пенальті на думку кожного гравця в футбол на цій планеті.

Чому хлопець у кабінці VAR вважає, що це не ясний і не очевидний момент? Що ви маєте їсти на обід, якщо ви вважаєте, що це не ясно і не очевидно? Я насправді не злий на нього, просто так склалась ситуація загалом. Нічого страшного. Я все одно дуже задоволений тим, як ми зіграли.

Так, я хотів би, щоб ми використали один із тих великих шансів, які ми створили, і так, нам пощастило, коли Доку влучив у стійку на 89-й хвилині, але ми зіграли у винятковий футбол.

Для нас, окрім результату, найважливішою інформацією є було те, як ми зіграли сьогодні й де опинились від початку сезоні. Ми подолали певну дистанцію. Подивимось, що ми потім за це матимемо. Хлопці боролись за це", — заявив німецький фахівець.

Наступний матч у чемпіонаті Ліверпуль проведе вдома проти Брайтона.