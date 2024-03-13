Англія

Лондонці звернули увагу на гравця МЛС.

Голкіпер Коламбус Крю Патрік Шульте опинився у сфері інтересів Арсеналу, передає видання The Telegraph.

Арсенал — Порту 1:0 (4:2 — пен.) Відео голів та огляд матчу 12.03.2024

Лондонці звернули увагу на 23-річного американця на тлі потенційного відходу Аарона Рамсдейла. Арсенал цікавиться Шульте ще з 2022 року, коли Коламбус Крю обрав гравця під час СуперДрафту МЛС.

У січні 2024 року він дебютував у складі збірної США. В Арсеналі вважають, що Шульте має подібний профіль до Метта Тернера, якого вони підписали влітку 2022-го з Нью-Інгленд Революшн, перш ніж вже за рік продати до Ноттінгем Форест, заробивши на цьому кілька мільйонів.

Шульте у поточному сезоні взяв участь у 5 матчах Коламбус Крю у всіх турнірах, пропустив 3 голи і двічі зберіг свої ворота "сухими".