Англія

Романо, як завжди всіх випередив.

Лондонський Арсенал продовжив контракт з правим захисником команди Беном Вайтом. Про це повідомляє офіційний сайт "канонірів".

За інформацією всюдисущого інсайдера Фабриціо Романо, новий контракт розрахований до літа 2028 року з можливістю пролонгації ще на один сезон.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував перепідписання контракту з Вайтом.

"Це чудова новина, що Вайт пов'язує своє майбутнє з клубом. Бен — ключовий гравець для нас, професіонал найвищого рівня з менталітетом переможця та один із хлопців, які щодня подають приклад.

Рішучість та позитивний настрій дуже важливі, але він чудовий футболіст та людина. Ми всі з нетерпінням чекаємо на продовження роботи з Беном в найближчі роки"

Цього сезону Бен Вайт відіграв за Арсенал 39 матчів, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.