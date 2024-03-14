Бен проводить потужний сезон.
Артета, Вайт та Еду, getty images
14 березня 2024, 15:53
Спортивний директор лондонського Арсеналу Еду прокоментував підписання нового контракту з правим захисником команди Беном Вайтом. Цитує бразильського функціонера офіційний сайт "канонірів".
"Ми такі щасливі, що уклали новий довгостроковий контракт із Вайтом.
З того часу, як Бен приєднався до нас, його внесок і прихильність були на дуже високому рівні. Наші вболівальники люблять його, ми любимо його та з нетерпінням чекаємо, щоб насолоджуватися його виступами за Арсенал довгі роки", — заявив Еду.
Цього сезону Бен Вайт відіграв за Арсенал 39 матчів, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.