Англія

Бен проводить потужний сезон.

Спортивний директор лондонського Арсеналу Еду прокоментував підписання нового контракту з правим захисником команди Беном Вайтом. Цитує бразильського функціонера офіційний сайт "канонірів".

"Ми такі щасливі, що уклали новий довгостроковий контракт із Вайтом.

З того часу, як Бен приєднався до нас, його внесок і прихильність були на дуже високому рівні. Наші вболівальники люблять його, ми любимо його та з нетерпінням чекаємо, щоб насолоджуватися його виступами за Арсенал довгі роки", — заявив Еду.

Цього сезону Бен Вайт відіграв за Арсенал 39 матчів, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.