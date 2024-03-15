Англія

Англієць вирушив до Фінляндії за ігровою практикою.

Центральний нападник Крістал Пелес Люк Планж тимчасово перебрався до фінського ГІКа, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.

Чинний чемпіон Фінляндії орендував 21-річного англійця до 1 січня 2025 року.

У поточному сезоні Планж також представляв на правах оренди Карлайл Юнайтед. У першій половині сезону він взяв участь у 26 матчах команди у всіх турнірах, відзначившись 2 голами.

Повернувшись до лондонського клубу у січні, нападник взяв участь у 3 поєдинках Крістал Пелес U-21, відзначившись 4 голами.