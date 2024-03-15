Англієць вирушив до Фінляндії за ігровою практикою.
Люк Планж, фото ГІК
15 березня 2024, 18:29
Центральний нападник Крістал Пелес Люк Планж тимчасово перебрався до фінського ГІКа, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.
Чинний чемпіон Фінляндії орендував 21-річного англійця до 1 січня 2025 року.
У поточному сезоні Планж також представляв на правах оренди Карлайл Юнайтед. У першій половині сезону він взяв участь у 26 матчах команди у всіх турнірах, відзначившись 2 голами.
Повернувшись до лондонського клубу у січні, нападник взяв участь у 3 поєдинках Крістал Пелес U-21, відзначившись 4 голами.