Англія

Скоріше всього наступного літа півзахисник змінить клуб.

Арсенал та Манчестер Юнайтед цікавляться Вестоном Маккенні - повідомляє GiveMeSport.

Контракт Вестона завершується в червні 2025 року, тому "бьянконері" мають зустрітися з його оточенням, щоб обговорити можливе продовження угоди.

Втім, англійські клуби розглядають варіант із трансфером наступного літа. Наразі конкретики щодо цього немає. У складі Ювентуса Маккенні виступає з 2020 року. Також є гравцем збірної США.

Цього сезону 25-річний гравець провів 27 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 9 асистів.