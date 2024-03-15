Скоріше всього наступного літа півзахисник змінить клуб.
Вестон Маккенні - Getty Images
15 березня 2024, 20:57
Арсенал та Манчестер Юнайтед цікавляться Вестоном Маккенні - повідомляє GiveMeSport.
Контракт Вестона завершується в червні 2025 року, тому "бьянконері" мають зустрітися з його оточенням, щоб обговорити можливе продовження угоди.
Втім, англійські клуби розглядають варіант із трансфером наступного літа. Наразі конкретики щодо цього немає. У складі Ювентуса Маккенні виступає з 2020 року. Також є гравцем збірної США.
Цього сезону 25-річний гравець провів 27 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 9 асистів.