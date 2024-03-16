Англія

Потенційно один з найдорожчих літніх трансферів.

Манчестер Сіті готовий зробити пропозицію у розмірі 115 млн. євро за підписання 26-річного півзахисника Ньюкасла Бруно Гімараеса. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, "містяни" вже встановили контакт із оточенням бразильського футболіста з метою обговорення його потенційного трансферу та контрактних умов.

Повідомляється, що керівництво Манчестер Сіті розраховує розбити 115 млн. євро на три фінансові платежі.

Діючий переможець Ліги чемпіонів хоче придбати додаткову опцію на позицію опорного півзахисника для того, щоб знизити навантаження, яке припадає на іспанця Родрі.

Діючий контракт бразильця з "сороками" розрахований до 30 червня 2028 року з зарплатнею 8,3 млн. фунтів стерлінгів на рік. Трансфермаркт оцінює його у 85 млн. євро.

Цього сезону Бруно Гімараес зіграв за Ньюкасл 39 матчів, забив три голи та віддав сім результативних передач.