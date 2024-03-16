Англія

Грузин демонструє потужну гру в Іспанії

Ньюкасл розглядає можливість переходу воротаря Валенсії Гіоргі Мамардашвілі. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, скаути "сорок" вже досить тривалий час спостерігають за прогресом 23-річного грузина.

Зазначається, що головний тренер англійської команди Едді Гау є шанувальником голкіпера Валенсії. Керівництво Ньюкасла вважає, що Мамардашвілі може стати основним воротарем команди на довгі роки.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Гіоргі Мамардашвілі відіграв за Валенсію 27 матчів, пропустив 31 м'яч та зібрав дев'ять "clean sheets".