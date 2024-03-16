Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 16 березня 2024 року.

У рамках чвертьфіналу поточного розіграшу Кубка Англії Ковентрі Сіті з Чемпіоншипу вирушив у гості до Вулвергемптона, який представляє англійську Прем'єр-лігу та в цьому сезоні є дуже незручним суперником для сильних та іменитих команд.

Здавалося, що "вовкам" вдалося наприкінці матчу перевернути хід зустрічі на свою користь, коли вдалося вийти вперед за мінімального відставання в рахунку — 2:1.

Втім, справжня розв'язка відбулася в компенсований до другого тайму час, коли гравці Ковентрі відповіли Вулвергемптону ще більш вражаючим камбеком у вигляді двох голів, що стало вагомим аргументом для сенсаційного отримання перепустки до півфіналу Кубка Англії — 2:3.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вулвергемптон — Ковентрі Сіті у матчі 1/4 фіналу Кубка Англії-2023/24:

Вулвергемптон – Ковентрі Сіті 2:3

Голи: Аїт-Нурі, 84, Буено, 88 — Сіммс, 53, 90+7, Райт, 90+10

Вулвергемптон: Са — Кілман, Буено (Дойл, 73), Тоті (Доерті, 60) — Семеду, Ґомеш, Леміна, Аїт-Нурі — Сарабія, Фрейзер (Чівоме, 60)

Ковентрі Сіті: Коллінз — Томас, Латібодьєр (Таварес, 90+3), Кітчінґ — ван Евейк, Екклз (Торп, 90+3), Шіф, Бідуелл — Палмер (О'Хар, 69) — Райт, Сіммс

Попередження: Аїт-Нурі, Сарабія