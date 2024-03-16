Англія

Результат чвертьфінального матчу Кубка Англії.

У чвертьфіналі Кубка Англії Вулвергемптон приймав представника Чемпіоншипу Ковентрі. Матч пройшов на Молінью.

В першому таймі Сіммс засмутив місцеву публіку. Втім, Аїт-Нурі та Буену в кінці другого тайму вивели Вулвз вперед. Але все найцікавіше лише починалось… і не для домашньої команди.

На 90+7-й хвилині Сіммс вирівняв рівновагу, а згодом Райт встановив остаточний рахунок матчу — 3:2 на користь Ковентрі.

Вулвергемптон – Ковентрі Сіті 2:3

Голи: Аїт-Нурі, 84, Буено, 88 — Сіммс, 53, 90+7, Райт, 90+10

Вулвергемптон: Са — Кілман, Буено (Дойл, 73), Тоті (Доерті, 60) — Семеду, Ґомеш, Леміна, Аїт-Нурі — Сарабія, Фрейзер (Чівоме, 60)

Ковентрі Сіті: Коллінз — Томас, Латібодьєр (Таварес, 90+3), Кітчінґ — ван Евейк, Екклз (Торп, 90+3), Шіф, Бідуелл — Палмер (О'Хар, 69) — Райт, Сіммс

Попередження: Аїт-Нурі, Сарабія