Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/4 фіналу Кубка Англії, який пройде 17 березня і розпочнеться о 17:30.

У чвертьфінальному матчі поточного розіграшу Кубка Англії на нас чекає принципове протистояння між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем, яке пройде на Олд Траффорд.

НЕДІЛЯ, 17 БЕРЕЗНЯ, 17:30. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Кубок Англії є для Манчестер Юнайтед однією з небагатьох наявних можливостей врятувати поточний сезон. Безсумнівно, математично і теоретично у підопічних Еріка тен Гага є шанси кваліфікуватися в наступний розіграш Ліги чемпіонів за допомогою АПЛ, що за фактом залишається головною ціллю команди, однак з урахуванням нинішнього рівня гри, навіть не дивлячись на періодичні перемоги "червоних дияволів", віриться в це все ж з великими труднощами.

Минулого року МЮ вже граву фіналі найстарішого футбольного турніру, але тоді принциповий теріторіальний суперник в особі Манчестер Сіті здобув цілком впевнену перемогу і забрав до свого музею черговий трофей. У порівнянні з минулим сезоном гравці Юнайтед виглядають набагато слабшими як команда, причиною чого є низка травм (без Лісандро Мартінеса так взагалі оборона МЮ – це зовсім інша історія), скандалів у ЗМІ та відсутність будь-якого прогресу в якості футболу. Найдивовижніше, що, судячи з регулярних коментарів для преси, тен Гаг, здається, усім задоволений і систематично "кидає" гучні фрази. Або ж нідерландський фахівець просто, швидше за все, лукавить. Постійно лукавить...

Кому ж не потрібно розповідати про великі кадрові проблеми, то це тренерському штабу Юргена Клоппа, який, ні для кого не секрет, офіційно залишить Ліверпуль наприкінці цього сезону. При цьому мерсісайдці мають достатньо можливостей та шляхів проводити свого легендарного керманича ще одним виграним трофеєм. Раніше "червоні" обіграли в непростому фіналі Челсі та виграли Кубок англійської ліги, але цілі Ліверпуля, звісно, набагато вищі.

По-перше, у команди Клоппа є можливість поповнити свою колекцію єдиним відсутнім трофеєм Ліги Європи, у розіграші якої мерсісайдці небезпричинно вважаються фаворитами. По-друге, те, заради чого ми тут зібралися сьогодні, – це Кубок Англії. І найголовніше: поки Манчестер Юнайтед мріє вибратися з шостого місця таблиці АПЛ, Ліверпуль бере безпосередню участь з Арсеналом та Манчестер Сіті у запеклих чемпіонських перегонах, головні розв'язки яких ще тільки попереду. Більше того, вже нікого не дивує, що Клоппу вдається йти на зустріч своїм цілям, незважаючи на переповнений лазарет, а так звані "школярі", яким німець вимушено дає шанси, поки що успішно користуються такими безцінними можливостями.