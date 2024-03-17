Англія

На нас чекає "Північно-західне дербі".

В рамках 1/4 фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд прийматиме Ліверпуль. Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг висловився стосовно найближчого "Північно-західного дербі".

"Ми маємо врятувати сезон. Ми знаємо, що нам треба надолужити втрачене у Прем'єр-лізі, але зараз ми маємо можливість виграти трофей.

Наша єдина можливість – це Кубок Англії, від нього нас відокремлюють лише три перемоги. Попереду великі ігри, і ми повинні показати себе якнайкраще.

Неділя стане для нас перевіркою, але нам подобаються перевірки та випробування. Ми можемо розслабитися до певної міри, бо віримо у себе. У неділю ми маємо довести це", – заявив тен Гаг на передматчевій пресконференції.

Матч між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем відбудеться 17-го березня, о 17:30 за київським часом.